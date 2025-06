Técnico do Corinthians, Dorival revê Seleção Brasileira e tem encontro com Ancelotti

Ex-treinador da Seleção Brasileira e atual comandante do Corinthians, Dorival Júnior teve a oportunidade de reencontrar a Canarinho neste sábado. Ele reviu o grupo antes do treino no CT Dr. Joaquim Grava e teve um encontro com Carlo Ancelotti, novo treinador do Brasil.

O momento foi flagrado pela CBF, que divulgou imagens em suas redes sociais. Estavam presentes também o auxiliar e filho de Dorival, Lucas Silvestre, o coordenador técnico da entidade, Juan, e o executivo Rodrigo Caetano.

A Seleção Brasileira vem dividindo as instalações do CT Joaquim Grava com o Corinthians desde o início desta data Fifa. Mais cedo, antes da atividade da equipe canarinho, o elenco do Timão também trabalhou no local.

Dorival foi demitido da Seleção logo depois da goleada para a Argentina, por 4 a 1, no fim de março. Ele dirigiu a equipe por 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

Cerca de um mês depois, o treinador foi anunciado pelo Corinthians. Ele já soma dez partidas sob comando do time do Parque São Jorge, com cinco triunfos, três empates e dois reveses.

Ancelotti, por sua vez, estreou à frente da Amarelinha no empate sem gols com o Equador, na última terça-feira. Ele agora vive a expectativa de comandar a equipe pela primeira vez em território nacional.

O primeiro compromisso do italiano no Brasil está agendado para esta terça-feira, diante do Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O embate será disputado na Neo Química Arena, a partir das 21h45 (de Brasília).

A equipe, no momento, ocupa o quarto lugar da tabela das Eliminatórias, com 22 pontos conquistados.