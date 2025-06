Super Mundial: Brasileiros chegam com mais jogos 'na mala'; só PSG encostou

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras chegam ao Super Mundial com uma verdadeira maratona na bagagem. O quarteto está no top-5 em número de jogos no primeiro semestre de 2025. O levantamento considerou apenas as equipes dos grupos com representantes brasileiros.

O que aconteceu

Palmeiras, Flamengo e Fluminense são os times com mais jogos no ano em suas chaves, e o Flu lidera o ranking geral. O Tricolor disputou 36 partidas em 2025, e estreia no Super Mundial no dia 17, às 13h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund.

Já o Botafogo jogou 33 vezes e foi superado pelo "intruso" PSG e suas 35 partidas. O alto número do time francês deve-se às conquistas da Copa da França, Liga dos Campeões — com direito à passagem pelo playoff — e Campeonato Francês.

O quarteto, porém, ganhou uma "folga" antes da estreia no Super Mundial. Fla, Flu e Palmeiras aturam pela última vez em 1º de junho, enquanto o Botafogo foi a campo no dia 4. Todas as partidas foram pelo Brasileirão.

Os "donos da casa", por outro lado, estão entre os mais descansados e chegarão com no máximo 24 partidas. O Los Angeles FC, porém, tem seu último compromisso pela MLS marcado para o dia 13 de junho, três dias antes da estreia no Super Mundial.

Calendários diferentes

Apesar da aparente desvantagem, os brasileiros ainda estão no meio da temporada, diferentemente dos europeus. O calendário do Velho Continente acontece entre julho de um ano e maio do outro. Já o verde-amarelo, entre janeiro e dezembro de um mesmo ano.

O mesmo acontece com Al Ahly (EGT), Espérance (TUN) e Mamelodi Sundowns (ZAF), todos integrantes de grupos com brasileiros.

Grupos e jogos dos brasileiros no Super Mundial

Grupo A

Al Ahly

Inter Miami

Palmeiras

Porto

15/6 - 19h (de Brasília) - Palmeiras x Porto

19/6 - 13h (de Brasília) - Palmeiras x Al Ahly

23/6 - 22h (de Brasília) - Inter Miami x Palmeiras

Grupo B

Atl. de Madri

Botafogo

PSG

Seattle Sounders

15/6 - 23h (de Brasília) - Botafogo x Seattle Sounders

19/6 - 22h (de Brasília) - PSG x Botafogo

23/6 - 16h (de Brasília) - Atl. de Madri x Botafogo

Grupo D

Chelsea

Espérance

Flamengo

Los Angeles FC

16/6 - 22h (de Brasília) - Flamengo x Espérance

20/6 - 15h (de Brasília) - Flamengo x Chelsea

24/6 - 22h (de Brasília) - Los Angeles FC x Flamengo

Grupo F

Borussia Dortmund

Fluminense

Mamelodi Sundowns

Ulsan HD

17/6 - 13h (de Brasília) - Fluminense x Borussia Dortmund

21/6 - 19h (de Brasília) - Fluminense x Ulsan HD

25/6 - 16h (de Brasília) - Mamelodi Sundowns x Fluminense