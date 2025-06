Sub-17 do Corinthians vence Santo André e vai à segunda fase do Paulista; sub-15 perde

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo pela oitava rodada do Campeonato Paulista das respectivas categorias. Os mais novos perderam para o Santo André, enquanto os mais velhos venceram o mesmo rival.

O sub-17 venceu o Santo André por 3 a 1 na Fazendinha. Iago Machado, Dante e Lucca Caramico anotaram os gols alvinegros na partida.

A equipe comandada pro Raphael Laruccia entrou em campo com a seguinte escalação: Pietro; Cauã Souza, Pedro Paulo, Luiz Antonio e Ronaldo Henrique; Guarnieri, Caio Lisboa e Kawe; Fernando Pernias, Dante e Augusto.

Com o resultado, a equipe garantiu matematicamente a classificação à segunda fase do Paulista sub-17. O Timão é o atual líder do Grupo 13, com 19 pontos somados em oito rodadas.

Agora, o Corinthians volta a campo no próximo sábado (14), quando visita o Terceiro Milênio. A bola rola às 11h (de Brasília), no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (CERET), pela nona rodada do Paulista sub-17.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corinthians Base (@corinthiansnabase)

Sub-15 é derrotado

Por outro lado, o sub-15 do Corinthians perdeu para o Santo André, por 3 a 1, também na Fazendinha. O único gol alvinegro foi anotado por Rafael Tetsuo.

O time do técnico Herlon Silva foi escalado com: Miguel Victor; Medina, João Otavio, Pablo e Juan Carlos; Keirrison, Marco Antônio, e Gui Matheus; Cadu; Rhyan Ladeira e Felipe.

Apesar da derrota, o Corinthians sub-15 já está classificado à segunda fase da competição e se manteve no topo da tabela do Grupo 13. O time aparece na liderança, com 16 pontos, e é seguido de perto pelo Juventus da Mooca, que soma a mesma pontuação.

O sub-15 do Timão retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Terceiro Milênio, às 9h, no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (CERET), pela nona rodada do Paulista.