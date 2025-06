Sub-15 e sub-17 do São Paulo vencem Ska Brasil pelo Paulista

O São Paulo venceu o Ska Brasil nas categorias sub-15 e sub-17 do Campeonato Paulista, neste sábado, no estádio Hermínio Espósito, em Embu das Artes. O sub-15 bateu o time de Santana do Parnaíba por 3 a 1, graças aos gols de Nicolas Francisco, Renan e João Lucas. Já o sub-17 fez 2 a 1, gols de Leonan e Nicolas Kauan.

Tanto o sub-15 quanto o sub-17 do São Paulo lideram seus respectivos grupos do Campeonato Paulista, com 18 e 21 pontos, respectivamente.

O sub-15 do São Paulo volta a entrar em campo pelo Paulista no próximo sábado, quando encara o Clube Vital, às 9h (de Brasília), no estádio Serra da Colina, em Ibiúna.

O sub-17 também enfrentará o Clube Vital, mas às 11h (de Brasília), no mesmo estádio. Antes, porém, a equipe terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, terça-feira, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.