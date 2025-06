Sport anuncia Daniel Paulista para tentar reagir no Brasileiro: 'Pode superar qualquer um'

O Sport anunciou a contratação do técnico Daniel Paulista, na manhã deste sábado, com o objetivo de tentar afastar a equipe da zona de rebaixamento após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Em seu retorno à Ilha do Retiro, o treinador assinou contrato até o final do ano.

"Estou muito feliz em mais uma vez poder vestir a camisa do Sport. Estou motivado para mais essa missão. Temos obstáculos e desafios pela frente, mas o Sport já provou que pode superar qualquer um", comentou o técnico. "É uma honra enorme para mim estar novamente com o manto sagrado. Vamos trabalhar muito."

Daniel Paulista será o terceiro treinador no comando do Sport somente nesta edição do Brasileiro. Ele substitui o português António Oliveira, que, por sua vez, só comandou a equipe em quatro jogos após ocupar a vaga deixada pelo compatriota Pepa. Para assumir o clube de Recife, ele deixou o Remo, que vinha de boa campanha na Série B do Brasileiro, ocupando a sexta posição.

O conjunto pernambucano é o único que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e, com três empates em 11 jogos, ocupa a última posição na tabela, cinco pontos atrás do Juventude, o penúltimo colocado. Em 2016 e 2017, Daniel Paulista contribuiu diretamente para a permanência da equipe na elite do futebol nacional - esta será a terceira passagem do comandante de 43 anos pelo clube rubro-negro como treinador.

"Fico muito feliz de me reencontrar com a torcida rubro-negra. O Sport é a minha casa e tenho certeza que temos tudo para fazer um ótimo trabalho", disse o técnico, que defendeu o clube como jogador de 2008 a 2011 e conquistou a Copa do Brasil. "Conto muito com o apoio do torcedor, como sempre foi desde o meu primeiro dia no clube, em 2008. Começamos a escrever uma linda história ali e estou aqui novamente para fazer mais", comentou.

O elenco do Sport se reapresenta na sexta-feira para retomar as atividades e se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro.