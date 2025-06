Sob olhares de Ancelotti, Seleção treina e deve ter mudança contra o Paraguai

O técnico Carlo Ancelotti comandou, na tarde deste sábado, o segundo treino da Seleção Brasileira antes da partida contra o Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Mais uma vez, a equipe trabalhou no CT. Dr. Joaquim Grava, do Corinthians, e deve ter uma mudança na escalação.

A novidade deve ser o retorno de Raphinha. O atacante do Barcelona estava suspenso diante do Equador, na última terça-feira, mas deve retornar ao time titular no próximo compromisso. Dois dos candidatos a perderem a vaga são Estêvão e Richarlison.

Diferente da última sexta-feira, a atividade deste sábado foi aberta à imprensa. Os jornalistas, como de costume, acompanharam os primeiros 15 minutos dos trabalhos orientados por Ancelotti.

Os jogadores, inicialmente, realizaram um exercício físico no gramado. Logo na sequência, sob olhares do treinador italiano, houve uma atividade com foco na troca de passes.

A Seleção Brasileira retoma a preparação neste domingo pela manhã, novamente no CT do Corinthians. A atividade ocorrerá após uma entrevista coletiva e está prevista para as 11h (de Brasília).

Já na segunda-feira, o Brasil faz um último trabalho na Neo Química Arena, palco do duelo com o Paraguai. O jogo está agendado para terça-feira, às 21h45.

Carlo Ancelotti estreou sob comando da Canarinho com um empate sem gols diante do Equador, fora de casa. O time, no momento, é o quarto colocado da tabela de classificação, com 22 pontos.