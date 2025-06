Sem Neymar, Santos vence a Portuguesa Santista em jogo-treino

Sem compromissos devido à data Fifa, o Santos realizou um jogo-treino na manhã de hoje, no CT Rei Pelé, e venceu a Portuguesa Santista por 2 a 1. Neymar foi desfalque por não ter participado integralmente das atividades do dia anterior.

Thaciano e Tiquinho Soares marcaram na vitória santista. O jogo-treino com dois tempos de 45 minutos.

O técnico Cleber Xavier usou a seguinte escalação inicial: João Paulo; Aderlan (Escobar), Luisão, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Diego Pituca e Rollheiser; Barreal, Thaciano e Luca Meirelles (Guilherme).

Na etapa complementar, o treinador testou mudanças. O time teve: Diógenes; Zé Ivaldo, Gil, Basso (Aderlan) e Escobar (Kevyson); João Schmidt, Gabriel Bontempo e Hyan (Luca Meirelles); Gabriel Veron (Andrey Quintino), Guilherme (Mateus Xavier) e Tiquinho Soares.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a jogar na quinta-feira (12). O Peixe visita o Fortaleza, no estádio Castelão, com a obrigação de vitória para sair das últimas colocações. O time ocupa o 18º lugar, com 8 pontos.