Seleção brasileira pode carimbar vaga na Copa nesta terça; veja contas

Do UOL, em São Paulo

A seleção brasileira está com um pé na Copa do Mundo de 2026 e pode carimbar a vaga já na terça-feira, conta o Paraguai. A partida na Neo Química Arena acontece às 21h45 (de Brasília).

O que aconteceu

O Brasil precisa de uma vitória em casa para ter chance de se classificar com duas rodadas de antecedência. A seleção de Carlo Ancelotti neste momento ocupa a quarta colocação das Eliminatórias com 22 pontos.

Além disso, o Uruguai tem que vencer a Venezuela em Montevidéu. Os venezuelanos estão na sétima posição e, até agora, garantem vaga na repescagem mundial.

Neste cenário, a seleção brasileira teria sete pontos de vantagem sobre os venezuelanos, com apenas mais seis em disputa. Assim, o Brasil poderia, no máximo, cair para a sexta colocação, o que dá vaga direta para o Mundial de 2026.

Um tropeço verde-amarelo, um empate ou vitória da Venezuela adia a classificação do Brasil para as últimas rodadas. As últimas partidas das Eliminatórias estão marcadas para setembro deste ano.

Uruguai e Venezuela se enfrentam também na terça-feira, mas às 20h (de Brasília). Dessa forma, o time de Ancelotti poderá ir a campo já sabendo se terá chance de se classificar.

Como está a tabela?

Argentina: 34 pontos (saldo +19) Equador: 24 pontos (saldo +8) Paraguai: 24 pontos (saldo +4) Brasil: 22 pontos (saldo +4) Uruguai: 21 pontos (saldo +5) Colômbia: 21 pontos (saldo +4) Venezuela: 18 pontos (saldo -3) Bolívia: 14 pontos (saldo -17) Peru: 11 pontos (saldo -11) Chile: 10 pontos (saldo -13)

Quais os jogos da próxima rodada?