Seleção: Atletas celebram jogo em SP após irritação com gramado no Equador

Os jogadores da seleção brasileira lamentaram bastante entre eles o estado do gramado no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no empate sem gols com o Equador. O grupo está contente de, agora, atuar em um dos melhores gramados do Brasil, na Neo Química Arena.

O que aconteceu

O Brasil errou muitos passes no meio-campo contra o Equador, mais até mesmo que na goleada sofrida para a Argentina. Contra os 'hermanos' a seleção acertou 87,5% dos passes, enquanto contra na última partida foram 83,7% certos.

Os atletas reclamaram bastante de que a bola também não corria no gramado do estádio. O técnico Carlo Ancelotti falou rapidamente sobre o estado do campo, mas tentou não dar muito holofote para o problema.

Jogo complicado para jogar de forma combinada, pelas condições do gramado, complicado controlar a bola. Tivemos oportunidades com Vini, Casemiro na segunda parte. Poderia ser melhor na frente, mas temos que entender a força do rival. Jogaram uma partida muito boa.

Diante do cenário, a seleção não ficou triste com o empate por 0 a 0. Os atletas valorizaram o trabalho defensivo publicamente, mas tinham um entendimento prévio de que era importante não perder fora de casa na estreia de Ancelotti.

Agora, os atletas comemoram que o duelo contra o Paraguai será em um dos melhores gramados do país: na Neo Química Arena. A seleção sofreu com gramados durante as Eliminatórias, principalmente no jogo em Cuiabá, o empate por 1 a 1 com a Venezuela.