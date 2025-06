De 0 a 90 minutos: como foram os são-paulinos na 1ª rodada da Data Fifa

A primeira rodada da Data Fifa acabou, e os dois representantes do São Paulo nas seleções sul-americanas saíram vencedores, mas em cenários bem diferentes.

'Esquecido' e mais do que lembrado

Bobadilla nem sequer entrou em campo. O volante paraguaio ficou no banco durante todo o decorrer da vitória da sua seleção sobre o Uruguai, na última quinta-feira. O são-paulino viu Cubas e Galarza serem titulares no meio, com Villasanti e Kaku entrando na etapa final.

O cenário é diferente ao vivido no São Paulo. Ele foi titular nos últimos dois jogos do Tricolor — e se envolveu em polêmica após ser denunciado por fala xenofóbica durante jogo contra o Talleres.

Ferraresi, por outro lado, participou de toda a vitória da Venezuela sobre a Bolívia. O zagueiro seguiu o exemplo do que vem fazendo no São Paulo e atuou como lateral-direito.

O defensor teve pouquíssimo trabalho durante a partida. Diante de uma inofensiva Bolívia, ele, inclusive, chegou a arriscar subidas ao ataque e conseguiu um cabeceio que levou perigo à meta adversária.

A dupla saiu do primeiro jogo da Data Fifa sonhando ainda mais com a Copa. O Paraguai, de Bobadilla, é o terceiro colocado, com 24 pontos, e pode se classificar na próxima rodada. A Venezuela, de Ferraresi, é a sétima colocada, com 18 e, hoje, estaria na repescagem.