São Paulo goleia Red Bull Bragantino e assume vice-liderança do Brasileirão feminino

O São Paulo goleou o Red Bull Bragantino neste sábado, por 4 a 0, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques Silva, em Santana do Parnaíba, pelo Campeonato Brasileiro feminino. Isa, Aline, Camilinha e Robinha balançaram as redes para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo assumiu a vice-liderança do Brasileirão, indo a 27 pontos, atrás somente do Cruzeiro, que soma 35 tentos e goleou o 3B da Amazônia, por 5 a 1, neste sábado.

Agora, o Tricolor terá de torcer por um tropeço do Corinthians, que enfrenta o Flamengo na segunda-feira, no Canidé, para se manter na segunda colocação do Brasileiro feminino.

O jogo

O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos com um golaço de Isa, que recebeu lançamento e encobriu a goleira adversária ao bater de primeira, na entrada da área.

Já no segundo tempo, também aos 17, foi a vez de Aline balançar as redes. Após boa troca de passes, a camisa 7 recebeu dentro da área e não desperdiçou, finalizando no cantinho.

Mal deu tempo de o Red Bull Bragantino digerir o segundo gol e a equipe já sofreu o terceiro. Aos 23, Camilinha aproveitou a sobra na entrada da área após a defesa rebater e chutou de primeira, no cantinho, marcando o segundo golaço da partida.

Antes do apito final, o São Paulo ainda teve tempo de transformar a elástica vitória em goleada com Robinha, que recebeu cruzamento da esquerda e apareceu na área para completar de primeira e fechar os trabalhos em Santana do Parnaíba.