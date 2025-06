São Paulo goleia Portuguesa Santista e assume liderança no Paulista sub-20

O São Paulo goleou a Portuguesa Santista neste sábado, por 4 a 0, no estádio Hermínio Espósito, em Embu das Artes, pelo Campeonato Paulista sub-20. Os gols tricolores foram marcados por Paulinho (2), Matheus Menezes e Igor Felisberto.

Com o resultado, o São Paulo foi a 14 pontos e assumiu a liderança do Grupo 3 do Paulistão sub-20.

O jogo

O São Paulo fez um bom primeiro tempo e abriu o placar aos 25 minutos, quando Nicolas cruzou na medida para Paulinho completar de cabeça, sem chances para o goleiro adversário.

O Tricolor ampliou logo no primeiro minuto da etapa complementar. Desta vez, Paulinho aproveitou passe de Matheus Menezes para bater forte, no cantinho, e deixar o São Paulo mais confortável na partida.

Não satisfeito, o São Paulo chegou ao terceiro gol aos 21 minutos. Nicolas levantou na área, e Matheus Menezes não desperdiçou. Já aos 33, a elástica vitória se transformou em goleada com um golaço de falta de Igor Felisberto.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cuiabá, às 16h (de Brasília), no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, pelo Campeonato Brasileiro sub-20.