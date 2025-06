São Paulo conclui primeira etapa de preparação para duelo com o Vasco

O São Paulo concluiu neste sábado, no CT da Barra Funda, a primeira etapa de preparação para o confronto com o Vasco da Gama, que acontece na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Será a última partida do Tricolor antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será disputada entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Além dos jogadores lesionados, Zubeldía não tem contado com três convocados nesta Data Fifa: Ferraresi, na Venezuela, Bobadilla, no Paraguai, e Alves, na Seleção Brasileira sub-20.

O dia de trabalho do elenco são-paulino começou com uma atividade de fundamentos técnicos. Posteriormente, Luis Zubeldía comandou um treino tático de 11 contra 11 em que contou com a presença de alguns jogadores da base para completar os times.

Depois, os atletas tricolores foram separados para exercícios específicos para cada posição, enquanto outra parte do elenco participou de atividades de finalizações.

O São Paulo terá o domingo de folga e reinicia o cronograma de treinos na próxima segunda-feira no CT da Barra Funda, tendo mais três dias de trabalho antes de receber o Vasco da Gama no Morumbis.

Em 13º lugar no Brasileirão, com 12 pontos, o São Paulo precisa voltar a vencer. Com apenas dois triunfos em 11 jogos, o time comandado por Zubeldía tem sofrido para figurar na parte de cima da tabela e quer reagir para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.