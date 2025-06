Santos resiste, e Fluminense vê negociação por Soteldo esfriar

O Fluminense não parece otimista para conseguir a liberação do atacante venezuelano Yeferson Soteldo. O Santos, dono da metade dos direitos federativos do jogador, não se mostra disposto a liberar o atleta.

A diretoria do Fluminense decidiu procurar primeiro o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, antes de buscar qualquer acordo com o jogador. O caminho era visto como amigável. Apesar da boa recepção, o dirigente santista teria dito que não pretende se desfazer do jogador.

No entendimento do Santos não haveria como se reforçar bem apenas com metade do valor de Soteldo. Além disso, reforçaria um rival no Campeonato Brasileiro.

O Fluminense vem tentando reforçar seu ataque com atletas que atuam pelos lados do campo conforme um desejo do técnico Renato Gaúcho. O clube espera apresentar novidades até terça, quando fecha a janela de transferências para o Super Mundial de Clubes.