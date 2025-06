Santos muda proposta e vê avanço pela renovação do contrato do Neymar

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos fez uma proposta oficial a Neymar e está confiante pela renovação do contrato até a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

O Santos quer mudar os moldes do atual contrato. O vínculo vai até o dia 30 de junho.

O Peixe não quer mais pagar direito de imagem a Neymar. O clube exploraria apenas a imagem coletiva do atleta. A individual ficaria com a NR Sports, empresa da família do astro.

O novo modelo de salário seria por produtividade. Haveria um valor fixo que seria engordado de acordo com participações em jogos e metas individuais e coletivas.

O UOL ouviu que o Santos está muito otimista pela renovação. A reação à oferta teria sido positiva. Houve mais de um encontro entre o presidente Marcelo Teixeira, Neymar e Neymar Pai nos últimos dias.

Um acordo, porém, ainda deve demorar algum tempo. Neymar viajará de férias com a sua família para os Estados Unidos na próxima semana. O elenco terá um recesso de 15 dias a partir de 13 de junho. A resposta ao Santos dificilmente ocorrerá antes dessa viagem.

O Santos crê que Neymar já decidiu renovar, apesar do "sim" ainda não ter saído. A impressão é que Neymar Pai só não antecipou a permanência para não desvalorizar o filho no mercado.

O contrato atual

O Santos paga, atualmente, R$ 4,14 milhões fixos por mês a Neymar. Esse é o valor na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho).

O acordo ainda tem uma divisão de novas receitas. 75% dos novos contratos vão para Neymar, enquanto o Santos fica com 25%.

Esse direito de imagem tem valor mínimo de R$ 85 milhões. O prazo para pagamento é 30 de julho.

O Santos já admitiu que não vai conseguir arcar com esses R$ 85 mi e entrou em acordo com Neymar Pai para parcelar. O pagamento será feito até dezembro de 2026.

A ideia agora seria não se comprometer com esses valores em marketing. O Santos aumentaria o salário fixo e não definiria um mínimo para patrocínios. Peixe e Neymar fechariam contratos independentes com parceiros.