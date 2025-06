Sampaio Corrêa x Ceará: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Neste sábado, o Ceará visita o Sampaio Corrêa no Castelão de São Luís, pela sétima e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Ambos estão no grupo B da competição. A bola rola às 17h30 (de Brasília).

Onde Assistir

Os canais SBT, ESPN e Premiere, além do streaming Disney+, farão a transmissão do confronto.

POSIÇÕES NA TABELA

Sampaio Corrêa - 2 pontos em 6 partidas - 8º lugar



Ceará - 10 pontos em 6 partidas - 4º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sampaio Corrêa: Renan Rinaldi, Ball, Yan, Wadson, Guilherme, Cássio, Jair, Cavi, Eric, Jean e Adriano



Técnico: Zé Augusto

Ceará: Fernando Miguel, Fabiano Souza, Willian Machado, Diego, Marllon, Nicolas, Lucas Mugni, Fernando Sobral, Antonio Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul



Técnico: Léo Condé

ARBITRAGEM

Tarcisio Flores da Silva será o árbitro do duelo, enquanto Luis Carlos de Franca e Reinaldo de Souza Moura ficam como auxiliares. O confronto não terá a ferramenta do VAR.