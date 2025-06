Saiba como assistir o UFC 316, card com duas disputas de título no peso-galo

Neste sábado (7), o Ultimate desembarca em Newark (EUA) para promover mais um de seus eventos numerados. Com duas disputas envolvendo os títulos peso-galo (61 kg) feminino e masculino como atrações principais, o UFC 316 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Na luta principal, o campeão dos galos Merab Dvalishvili tentará defender seu título pela segunda vez. Do outro lado do cage estará o ex-detentor do cinturão Sean O'Malley, que busca recuperar o trono da categoria e, de quebra, se vingar do rival georgiano, que foi responsável pelo fim do seu reinado, em setembro do ano passado.

Também pela divisão até 61 kg, mas na versão feminina, a campeã Julianna Peña terá como desafiante ao seu cinturão a judoca Kayla Harrison. Além do título, estará em jogo também a chance de garantir o posto de adversária da brasileira Amanda Nunes, considerada a 'GOAT' (maior de todos os tempos) do MMA feminino, que deve retornar da aposentadoria para enfrentar a vencedora deste duelo.

Esquadrão Brasileiro

Como de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado no UFC 316. Pelo card principal, o meio-médio (77 kg) Vicente Luque mede forças com Kevin Hollando. Já na parcela preliminar do show, Bruno Bulldog, Ariane Lipski e Brendson Ribeiro enfrentam Joshua Van, Wang Cong e Azamat Murzakanov, respectivamente.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

