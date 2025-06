Rogério Ceni valoriza base do Bahia em triunfo e projeta janela de transferências

Neste sábado, após o triunfo do Bahia por 3 a 1 sobre o Náutico pela Copa do Nordeste, o técnico Rogério Ceni destacou a evolução do time e dos jovens jogadores, além de comentar os desafios que o clube enfrenta com um calendário apertado e a gestão do elenco.

Sobre o atacante Thiago, que marcou dois gols no jogo e tem atuado em uma posição diferente da sua origem, Ceni explicou que o jogador vem sendo preparado para essa função há alguns meses. "Ele não é de ofício, mas tem mostrado uma boa evolução, muita vontade e qualidade técnica. É forte na marcação, na pressão e tem ajudado bastante", disse o treinador.

Rogério Ceni também projetou o duelo diante do Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste. Com calendário apertado, o treinador deve traçar uma estratégia para não desgastar muito o elenco.

"Vai ser uum jogo difícil, ainda mais porque o calendário está muito apertado. Vamos ter que fazer escolhas, pois temos também Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil", pontuou.

Sobre o desempenho da equipe na temporada, Ceni avaliou que o time tem apresentado evolução em relação ao ano passado, mesmo lamentando a eliminação na Libertadores. Agora, o foco é manter a boa campanha no Brasileiro e buscar uma boa participação na Sul-Americana. "Queremos estar no G6, é fundamental para o Bahia", afirmou.

?? Dois gols na noite e agora quatro no ano, empatado com Jean Lucas e Cauly. Voa, Tiago! #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/48tcNJ1HCo ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 8, 2025

Janela de meio de ano do Bahia

Sobre a janela de transferências e os reforços para o Bahia, Rogério Ceni foi claro ao dizer que o clube pretende realizar apenas ajustes pontuais no elenco. "Se vierem reforços, serão para corrigir algumas posições específicas, não grandes investimentos. Nosso foco é aproveitar ao máximo os jogadores que já temos, especialmente os da base, que vêm mostrando bom nível e podem ajudar muito"

O treinador também ressaltou a importância de manter o equilíbrio financeiro do clube. "Caso contrário, seguimos com o elenco e com a folha que temos. É como um Fantasy Game: adequando dentro das diretrizes do clube. A prioridade é fortalecer o grupo que já está aqui, mas estamos atentos para fazer as melhorias necessárias".