Recém-chegado ao UFC, Patchy Mix provoca Dvalishvili e mira topo do peso-galo

O peso-galo (61 kg) Patchy Mix está prestes a fazer sua estreia no UFC após uma trajetória de sucesso no Bellator, e já demonstra confiança para se firmar na nova organização. O atleta, que estreia no UFC 316 neste sábado (7) contra Mario Bautista, não esconde a ambição de alcançar o topo da categoria e acredita que seu estilo pode representar um desafio único para alguns dos principais nomes da divisão.

Em entrevista recente ao canal 'Shak MMA', Mix comentou sobre sua relação com Merab Dvalishvili, antigo parceiro de treinos que hoje se destaca no UFC e fará a revanche contra Sean O'Malley na luta principal do UFC 316. Apesar do respeito pela trajetória do georgiano - apelidado de 'The Machine' e dono de uma impressionante sequência de vitórias - o estreante afirmou que seu estilo pode ser um obstáculo que o atual campeão ainda não enfrentou.

"Ele é muito bom, não me entenda mal, muito bom mesmo. Mas eu não acho, com todo respeito, que ele seja tão eficaz contra mim. Acho que sou um tipo de adversário totalmente diferente para esses caras", declarou o lutador.

Alerta ao ex-companheiro

Mix também destacou a qualidade de Sean O'Malley, lembrando que o desafiante já nocauteou Aljamain Sterling - atleta com desempenho similar ao de Dvalishvili na categoria - e reforçou que o peso-galo está repleto de competidores de alto nível. Os dois fazem a luta principal do evento, em uma revanche que vale o título da divisão.

"Não desconsidere o O'Malley, cara. Ele nocauteou Aljamain , e eu acho que Aljamain é tão bom quanto o Merab no peso-galo, sabe? Eles têm credenciais parecidas... Merab está em uma sequência dominante", analisou.

Com um histórico sólido e atuações impressionantes no Bellator, Patchy Mix chega ao UFC disposto a causar impacto e provar que está preparado para os maiores desafios da categoria. Na coletiva desta última quinta-feira (5), ele até se autodenominou um 'bicho-papão'. Agora, resta a fãs e especialistas acompanharem sua adaptação e os próximos passos de sua trajetória na organização.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok