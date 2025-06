Rafael se iguala a André Silva em número de partidas pelo São Paulo no ano

Após a titularidade na derrota contra o Bahia, o goleiro Rafael se igualou a André Silva no quesito participação em partidas pelo São Paulo no ano. Agora, os dois jogadores do Tricolor paulista estiveram em 30 partidas da equipe na temporada.

Atrás de Rafael e André Silva, aparecem Enzo Días, com 29 partidas, Luciano, com 28, e Ferraresi e Alisson, com 27 participações em duelos pelo São Paulo.

Apesar do mesmo número de jogos, o arqueiro do São Paulo é, com sobras, o atleta do elenco com mais minutos em campo nesta temporada. Ao todo, segundo Transfermarkt, Rafael esteve no gramado por 2700 minutos. A critério de comparação, André Silva é o sétimo, já que participou de 1654 minutos.

O atacante iniciou muitos duelos no banco de reservas, já que o titular da posição é Calleri. No entanto, após a grave lesão do argentino que o afastará de toda a temporada, André Silva assumiu o posto no time de Zubeldía.

Além de Rafael, o top5 do quesito no clube paulista conta com: Alisson (2129), Enzo Días (2098), Arboleda (1980) e Alan Franco (1954).

? Há exatos 10 anos, Rogério Ceni marcava o seu último gol no MorumBIS! Foi na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 0, pelo Brasileirão, coroando o 73º gol do goleiro-artilheiro no estádio. Ao todo, o 0??1?? balançou as redes 131 vezes! #SPFCpédia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/ngjHVN2VMS ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 6, 2025

Situação do Tricolor

O São Paulo volta aos gramados no próximo dia 12, quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada do Brasileiro. A bola rola no Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).

O Tricolor, atualmente, vive momento conturbado e ocupa a 13ª posição na tabela da liga nacional, com 12 pontos conquistados.