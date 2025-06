'Queridinho' no Palmeiras, meia emprestado sofre para jogar em novo clube

O Palmeiras emprestou o meia Rômulo ao Ceará com a expectativa do jogador ganhar mais minutos no novo clube e se desenvolver após sofrer com a concorrência no Alviverde no ano passado, mas isso não está se concretizando.

O que aconteceu

Rômulo fez 19 jogos no Ceará até agora, mas apenas 4 como titular e com um total de 629 minutos (6,9 partidas). O Palmeiras imaginava o meia atuando mais, já que o Vozão é comandado por Léo Condé — que trabalhou com Rômulo no Novorizontino.

O jogador disputa posição com Lucas Mugni como meia centralizado e Pedro Henrique, ex-Corinthians, como atacante pelo lado esquerdo. Em 19 jogos pelo Ceará, Rômulo só deu uma assistência (na derrota para o Bahia ainda na primeira fase da Copa do Nordeste, em março).

Rômulo tinha o carinho da torcida do Palmeiras e era apontado como um dos atletas injustiçados por Abel Ferreira pela falta de oportunidades. Ele chegou ao Alviverde no ano passado após um ótimo Paulistão pelo Novorizontino, mas só fez 12 jogos pelo Palmeiras (apenas um como titular).

O Rômulo está no Palmeiras por mérito dele, mas tem que subir a montanha. É muito bom jogador, muito bom finalizador. Na altura certa, vai jogar. As minhas decisões não são pensando no Endrick, no López, no Rony, no Veiga. Quando tenho dúvidas, tenho uma frase na minha sala: 'O que é melhor para o time?'. O melhor para o time é ele ter a oportunidade para trabalhar em uma das melhores equipes brasileiras. Calma! Só isso que peço.

Abel Ferreira, em abril do ano passado ao falar sobre o meia

O Palmeiras segue acreditando no potencial de Rômulo. O meia despertou interesse de vários clubes mesmo quando não estava recebendo minutos com Abel Ferreira, e tem um vínculo extenso.

O meia tem apenas 23 anos e contrato com o Palmeiras até o fim de 2028. O Alviverde pagou R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta.