Quem é Cristhian Loor? Botafogo anuncia contratação de goleiro

A diretoria do Botafogo confirmou neste sábado mais um reforço para o elenco: o goleiro equatoriano Cristhian Loor. Aos 19 anos, o atleta assinou com o time carioca até o final de 2028.

O arqueiro chega das categorias de base do Independiente Del Valle. Ele tem um bom currículo nas categorias de base do Equador: disputou o Mundial Sub-17, em 2023, e o Sul-Americano Sub-20, em 2025.

Loor está na capital carioca há alguns dias. Ele acompanhou a vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Ceará, pela 10ª rodada do Brasileirão, em jogo disputado no estádio Nilton Santos.

Cristhian Loor: Ficha técnica

Nome: Cristhian Joel Loor Santamaría



Data de Nascimento: 09/03/2006 (19 anos)



Naturalidade: La Concordia (EQU)



Posição: Goleiro



Altura: 1,87 m



Peso: 70 kg



Clubes: Independiente Del Valle