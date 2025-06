Corinthians afasta gerente da Arena acusado de assédio moral a funcionária

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar denúncias contra Lucio Blanco, gerente de arrecadação da Neo Química Arena, por assédio moral contra uma funcionária.

Nesta semana, a nova gestão do Corinthians tomou conhecimento do caso e afastou o colaborador para iniciar uma apuração interna. Procurado, Lucio não irá se manifestar até o fim das avaliações do clube.

Violência psicológica e perseguição

O UOL teve acesso ao inquérito que investiga a denúncia de "violência psicológica contra a mulher" praticada pelo gerente. Gabriela Rosa Torres, coordenadora de atendimento da Arena, fez boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher, em março deste ano, e relatou uma série de eventos, que tiveram início em 2024.

Às autoridades, a suposta vítima contou que sofreu humilhações diante de colegas de trabalho. Em um dos episódios, Lucio teria obrigado Gabriela a liberar 57 pessoas sem ingresso ao camarote "Fielzone". Ao discordar, ela foi tratada "de forma agressiva, com gritos e insultos". A funcionária disse que ficou abalada e teve que tirar licença por saúde após o incidente.

Ainda segundo o BO, Gabriela também resolveu denunciar o assédio aos órgãos internos do Corinthians. A funcionária procurou Marcelo Mariano, antigo diretor administrativo do Corinthians, em setembro de 2024, mas nenhuma providência foi tomada. No mês seguinte, uma sindicância foi instaurada para apurar os fatos, após a funcionária procurar os órgãos internos de denúncia, mas o caso "estagnou" quando chegou ao conhecimento do RH.

A reportagem também entrevistou testemunhas que corroboraram os acontecimentos narrados por Gabriela. Os relatos, contados em anonimato, apontam um padrão de perseguição de Lucio a mulheres. Em prints de conversas por WhatsApp, de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, um colaborador recebeu reclamações de três funcionárias diferentes.

O UOL entrou em contato com o Corinthians e com Lucio, que foi afastado na última sexta-feira. O ex-gerente ainda não teve acesso ao conteúdo do inquérito e só irá se manifestar após o fim das investigações internas.

O que diz o Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa por meio de seu presidente em exercício, Osmar Stabile, que tomou conhecimento do caso, afastou o funcionário de suas atribuições nesta sexta-feira (6) e instaurará procedimento investigatório interno para a apuração minuciosa dos fatos.

Se comprovados, comportamentos semelhantes de quaisquer colaboradores do Corinthians não serão tolerados pela atual gestão.

O clube investiga, ainda, quais os canais de amparo aos funcionários foram acionados e os motivos pelos quais as denúncias do referente caso não foram levadas adiante.