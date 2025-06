Perto do adeus, veja a trajetória de Igor Vinícius pelo São Paulo

Igor Vinicius está perto de deixar o São Paulo ainda nesta janela de transferências. O lateral direito do Tricolor recebeu sondagens de Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco, com o Timão à frente na corrida pela contratação. O atleta tem contrato até o final desta temporada e vive momento de baixa vestindo a camisa do clube do Morumbis.

A trajetória de Igor Vinícius no São Paulo começou em 2019, quando foi contratado por empréstimo após se destacar pela Ponte Preta. Sua estreia aconteceu em fevereiro daquele ano, em uma vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, pelo Campeonato Paulista. Ao longo da temporada, atuou em 29 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. O bom desempenho fez com que o São Paulo investisse R$ 2 milhões para contratá-lo em definitivo no fim do ano.

Em 2020, já sob o comando de Fernando Diniz, Igor ganhou mais minutos e disputou 34 partidas, contribuindo com três assistências, embora sem balançar as redes. O ano seguinte marcou o primeiro título de sua carreira: o Campeonato Paulista de 2021, conquistado sobre o Palmeiras no Morumbi. Naquela temporada, o lateral teve participação efetiva, com dois gols, cinco assistências e boas atuações nas finais.

Mas foi em 2022 que Igor Vinícius viveu sua melhor fase. Apesar de começar o ano como reserva de Rafinha, recuperou o espaço e se destacou tanto defensivamente quanto no apoio ao ataque. Foram 48 jogos, quatro gols e sete assistências, além de participações decisivas na Copa Sul-Americana - em que o São Paulo chegou à final. O desempenho rendeu ao lateral o posto de o lateral direito com mais participações em gols no Brasil naquele ano.

No entanto, a ascensão foi interrompida em 2023. Logo na segunda rodada do Paulistão, Igor sofreu uma pubalgia, lesão que exigiu cirurgia e o tirou de combate pelo restante da temporada. Mesmo sem atuar, fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil, conquistando o seu segundo título com a camisa tricolor.

Recuperado, voltou a ser utilizado em 2024. Disputou 47 partidas no time campeão da Supercopa do Brasil e deu quatro assistências, tentando recuperar o ritmo após um ano afastado. Mas em 2025, sob comando de Zubeldía, perdeu espaço novamente. Poucu tilizado pelo argentino, Igor participou de apenas 14 jogos e deu uma assistência antes de ser afastado para tratar uma nova lesão, desta vez nas costas.

Ao todo, segundo o Transfermakt, Igor Vinícius somou 214 jogos com a camisa do São Paulo, marcando 7 gols e distribuindo 23 assistências. O lateral, como dito, tem contrato até dezembro de 2025, mas possui um acordo com a diretoria para deixar o clube já nesta janela de transferências do meio do ano, de graça, como dono de seus direitos econômicos, o que facilitaria para o clube que pretende contratá-lo.