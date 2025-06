Peças importantes para Abel, jovens do Palmeiras buscam brilhar na Copa do Mundo de clubes

Após muita espera, o Palmeiras estreia na Copa do Mundo de clubes no próximo dia 15 de junho, contra o Porto. Para a competição, além dos tradicionais nomes de peso, o técnico Abel Ferreira poderá contar com vários jovens das categorias de base do Verdão. Por sua vez, estes atletas, como Thalys e Luis Benedetti, estão em busca de mais minutagem e querem brilhar no torneio.

Atacantes

Um dos principais jogadores do elenco alviverde é o atacante Estêvão, que fará suas últimas atuações pelo Palmeiras nesta Copa do Mundo de clubes. Após a competição, o atacante de 18 anos, revelado no clube, se juntará ao Chelsea e, por isso, quer deixar ótimas impressões em sua despedida do Verdão.

Outras peças importantes no ataque são Thalys e Luighi, com 20 e 19 anos, respectivamente. O primeiro ganhou muitas oportunidades durante o Campeonato Paulista, mas perdeu espaço com a chegada de Vitor Roque e a recuperação de Paulinho. No Campeonato Brasileiro, esteve em campo apenas uma vez.

Por sua vez, Luighi começou a ganhar a atenção de Abel Ferreira após o estadual. O atacante de 19 anos atuou em quatro dos últimos cinco jogos do Palmeiras nesta temporada. Ao todo, ele tem 13 jogos e um gol pelo profissional do Verdão.

Allan e Benedetti

Allan e Benedetti são jovens muito promissores e também podem ser uma opção para Abel Ferreira. O meio-campista é uma das joias mais usadas pelo técnico português, praticamente integrado a equipe profissional. O jogador de 21 anos tem 20 partidas nesta temporada, com dois gols marcados.

Benedetti é zagueiro e tem uma vida mais difícil. Disputando posição com nomes consagrados no setor como Gustavo Gómez e Murillo, o defensor ainda viu a chegada de Micael, que rapidamente se tornou uma boa opção para Abel. Benedetti foi usado em apenas oito partidas no profissional e tem sido utilizado pelo time sub-20.

Compromissos no Mundial

O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de clubes contra o Porto no dia 15 de junho, domingo, às 18h (de Brasília). Pelo Grupo A da competição, o Verdão ainda enfrentará Inter Miami-EUA e Al Ahly-EGI.