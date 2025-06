Paulinho cumpre cronograma especial e busca melhor forma no Palmeiras para Copa do Mundo de Clubes

O Departamento Médico do Palmeiras está zerado, mas o clube ainda tem uma preocupação às vésperas da Copa do Mundo de Clubes. Paulinho, recém-recuperado de uma cirurgia, feita ainda quando estava no Atlético-MG, ainda tem restrições com relação ao tempo de jogo e, por isso, ainda faz controle de carga. O camisa 10 vive a expectativa de ter sua melhor forma para a disputa do torneio nos Estados Unidos.

Paulinho foi anunciado como reforço do Palmeiras no dia 31 de dezembro do último ano. Ele chegou ao clube sem condições de estrear imediatamente já que tratava de uma cirurgia. Ainda vinculado ao Galo, ele passou por um procedimento cirúrgico para corrigir uma fratura por estresse na tíbia da perna direita.

Havia a expectativa inicial de que Paulinho ficasse à disposição do Palmeiras na reta final do Campeonato Paulista, torneio do qual o Verdão foi vice-campeão. O atacante, porém, só virou opção para o técnico Abel Ferreira, a partir do dia 12 de abril, quando fez sua estreia na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, desde sua estreia, o clube vem tendo cautela na minutagem dada a Paulinho. O atleta foi preservado dos confrontos em três jogos (Fortaleza, Red Bull Bragantino e Bolívar). Em seu quarto jogo, deu a primeira assistência, na vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño.

Depois, foi titular pela primeira e única vez na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, em Barueri. Naquela ocasião, disputou cerca de 65 minutos e foi substituído no decorrer do segundo tempo. Paulinho desencantou pelo Palmeiras apenas em seu décimo jogo, quando balançou a rede e também deu uma assistência na goleada sobre o Bolívar, pela Libertadores.

Ao fim daquele compromisso, Paulinho falou sobre sua condição. Em relação ao condicionamento físico, disse estar bem, mas enfatizou o controle de carga feito no clube em seus primeiros meses de volta ao gramado e reforçou a gravidade da lesão que teve. Ele jogou grande parte da última temporada com dores e com injeções.

Paulinho segue um cronograma de controle de carga e avançou nesse processo, realizando parte do treino com o restante do elenco, na sexta-feira, quando o clube fez a segunda atividade em preparação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras estreia no torneio no dia 15, contra o Porto (POR), às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.