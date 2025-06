Palmeiras treina bola parada e ajusta últimos detalhes antes da Copa do Mundo de clubes

De olho na estreia da Copa do Mundo de clubes, o Palmeiras realizou mais um treino na manhã deste sábado, na Academia de Futebol. No próximo dia 15, o Verdão estreia contra o Porto, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Após uma ativação física no centro de excelência do clube, o elenco alviverde foi para o campo, onde treinou bola paradas ofensivas e defensivas. Além disso, a comissão de Abel Ferreira promoveu uma atividade em campo reduzido de seis contra seis jogadores (outro time de seis entrava em seguida).

Seguindo o cronograma individualizado de controle de carga, o atacante Paulinho trabalhou na parte interna com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

Rumo ao Mundial

O elenco irá treinar neste domingo e embarcará para os Estados Unidos na manhã de segunda-feira. O Palmeiras jamais atuou em Nova Jersey e pela primeira vez enfrentará um rival europeu nos Estados Unidos.

Pelo Grupo A, o Palmeiras ainda enfrentará Inter Miami-EUA e Al Ahly-EGI pela fase de grupos da Copa do Mundo de clubes.