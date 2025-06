Palmeiras anuncia renovação do meio-campista Allan até 2029

Tem jogador de contrato renovado no Palmeiras. Na manhã deste sábado, o Verdão anunciou a renovação do meio-campista Allan, que agora possui vínculo com o clube alviverde até 31 de dezembro de 2029.

Allan é revelado pelas categorias de base do Palmeiras, onde está desde o sub-15. Nesta temporada, vem ganhando muitas chances com Abel Ferreira e acumula 20 jogos na equipe profissional, com direito a dois gols.

"Cheguei aqui com 14 anos, um menino cheio de sonhos, e é muito gratificante poder estar no profissional e agora realizando essa renovação. Estou muito feliz. O grupo é muito acolhedor, todo mundo ajuda um ao outro. Eles ajudaram bastante a nós, que subimos da base, e estou muito feliz com o meu momento", disse Allan.

Por fim, Allan ainda agradeceu os conselhos que vem recebendo dos atletas mais experientes do elenco do Palmeiras, citando especialmente o meia Raphael Veiga.

"É melhor subir junto com outros jogadores, já estamos mais entrosados e não ficamos sozinhos. No começo, chegamos tímidos, então é melhor subir com mais gente. No início, quem conversou mais com a gente foi o Veiga, o Mayke, o Rocha... Eu observava muito o Veiga, sou até meio tímido de conversar, mas ele é muito gente boa com a gente", destacou Allan.

De olho no Mundial

Allan e o Palmeiras agora estão focados na Copa do Mundo de clubes. O Verdão estreia na competição no dia 15 de junho, às 18h (de Brasília), contra o Porto, pelo Grupo A. Além dos portugueses, o Alviverde enfrentará Inter Miami-EUA e Al Ahly-EGI.