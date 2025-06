Onde vai passar Finlândia x Holanda pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Imagem: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

Finlândia e Holanda entram em campo hoje, às 15h45 (de Brasília), no Olímpico de Helsinque, na Finlândia, pela terceira rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura).

A Holanda faz sua primeira partida nas Eliminatórias, já que na Data Fifa passada estava disputando as quartas de final da Liga das Nações. Os holandeses caíram para a Espanha nos pênaltis.

Já a Finlândia tem dois jogos nas Eliminatórias, com uma vitória e um empate. Os finlandeses ficaram no 2 a 2 contra a Lituânia na rodada passada.

Finlândia x Holanda -- Eliminatórias da Copa do Mundo