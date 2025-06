Minas bate Franca em 1º jogo equilibrado da final do NBB fora de casa

Neste sábado, no Pedrocão, em Franca (SP) o Minas venceu o Franca por 69 a 65, pelo jogo 1 da grande final do NBB. O duelo foi marcado pelo equilíbrio, com duas equipes conseguindo liderar o placar.

O Franca, atual campeão do NBB, está em busca de seu quarto título. Já o Minas, que disputa sua primeira final do principal torneio de basquete do Brasil, mira seu primeiro troféu.

Com o Minas mandante, o segundo jogo está marcado para a próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).

Como foi o jogo

No primeiro tempo da abertura da final do NBB, Franca e Minas fizeram um duelo equilibrado e movimentado no ginásio Pedrocão. O time da casa começou melhor e venceu o primeiro quarto por 23 a 19, com destaque para Didi Louzada, autor de cestas decisivas, incluindo uma bola de três e um contra-ataque com falta convertida.

No segundo quarto, Franca chegou a abrir 11 pontos de vantagem (41 a 30) com boas jogadas de Lucas Dias, Georginho e uma ponte aérea entre Didi e Nathan Mariano. Porém, o Minas reagiu nos minutos finais com forte presença ofensiva de Arengo e um bom sistema defensivo, cortando a diferença. No último lance do período, a equipe mineira marcou mais dois pontos e foi para o intervalo perdendo por apenas três: 41 a 38 para o Franca.

No terceiro quarto, Minas conseguiu virar o placar e terminou o período vencendo Franca por 53 a 52. Após um início equilibrado, com Didi Louzada abrindo o placar para os donos da casa, os mineiros cresceram no jogo com cestas importantes de Arengo, Baralle e Mineiro ? que brilhou com uma enterrada após erro do adversário. O duelo caiu tecnicamente em alguns momentos, mas Minas soube aproveitar as falhas de Franca e assumiu a liderança. David Jackson ainda recolocou os paulistas à frente com uma bola de três, mas Baralle respondeu na mesma moeda.

O último quarto foi marcado por uma sequência intensa de trocas de liderança entre Minas e Franca. O período começou com Hinkle acertando uma bola de três, seguido por Didi Louzada recolocando o Franca na frente. Hollowell respondeu com mais uma de três para o Minas, que passou à frente novamente. Lucas Dias empatou e virou para os visitantes, mas Baralle e Arengo brilharam na reta final: o armador invadiu a área para marcar uma bela cesta e depois converteu uma bola de três, enquanto Arengo também acertou de longe para virar o jogo a favor dos mineiros. O Franca ainda teve chances no fim, mas desperdiçou o contra-ataque decisivo e viu o Minas fechar o jogo em 69 a 65.