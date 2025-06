Memphis marca 1º gol, e Holanda vence Finlândia pelas Eliminatórias da Europa

Em sua estreia nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, a Holanda não teve dificuldades para derrotar a Finlândia por 2 a 0 neste sábado no Estádio Olímpico de Helsinque. O triunfo foi iniciado pelo corintiano Memphis, que marcou logo aos 6 minutos, demonstrando oportunismo após falha do adversário.

Holanda e Finlândia compõem o Grupo H, que conta ainda com Polônia, Lituânia e Malta. Apenas o vencedor do grupo se classifica diretamente para a Copa, o segundo colocado disputa um playoff. Com duas vitórias em dois jogos, a Polônia lidera, com 6 pontos, e folgou nesta rodada. A Finlândia tem agora 4 pontos em três partidas. Últimos colocados, Malta e Lituânia empataram sem gols neste sábado. Os malteses conquistaram seu primeiro ponto, e a Lituânia acumula 2. A Holanda soma 3.

Sem a tradição do rival (sexto do ranking da Fifa e três vezes vice-campeão da Copa), a Finlândia apostou em um forte esquema defensivo, muitas vezes com todos os jogadores atrás da linha da bola quando o time era atacado. O plano tático, porém, desmoronou logo no início.

Após um corte mal feito da defesa finlandesa, a bola sobrou para Memphis, que dentro da área tocou de direita no canto esquerdo do goleiro Hradecky. O jogador do Corinthians fez sua tradicional comemoração, colocando os dedos indicadores nas orelhas.

Memphis está próximo de se tornar o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. Ele tem 48 gols e está a apenas dois de Van Persie, que se aposentou em 2019 e ocupa o posto atualmente. O astro do Corinthians teve chance de se aproximar ainda mais do ex-atacante do Arzenal aos 11 minutos do segundo tempo, quando invadiu a área em velocidade, sob marcação do zagueiro Hoskonen, e chutou cruzado para boa defesa de Hradecky.

O segundo gol foi resultado de uma boa jogada da Holanda aos 23 minutos do primeiro tempo. Pelo lado esquerdo, Gakpo cruzou para a pequena área. Dumfries apareceu em diagonal por atrás da defesa para marcar na segunda trave. Mesmo em casa e em desvantagem no placar, a Finlândia pouco atacava.

No segundo tempo, o cenário pouco mudou. A defesa postada da Finlândia enfrentava a marcação alta dos holandeses. Memphis foi substituído aos 23 minutos, dando lugar a Weghorst. Com 2 a 0 no placar, a Holanda não fazia questão de forçar muito em busca de novas oportunidades para marcar.

Sem nunca ter disputado uma Copa do Mundo e ocupando apenas a 69ª posição no ranking da Fifa, atrás de seleções como Macedônia do Norte e Albânia, a Finlândia demonstrava resignação com o resultado. Nos minutos finais, a equipe da casa se aventurou no ataque em busca do gol de honra, mas as finalizações aconteceram sem perigo para os holandeses.

Veja os resultados das Eliminatórias da Europa deste sábado

Bósnia 1 x 0 San Marino

Andorra 0 x 1 Inglaterra

Áustria 2 x 1 Romênia

Albânia 0 x 0 Sérvia