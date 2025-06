Memphis, do Corinthians, brilha pela Holanda e se aproxima de marca histórica; veja números

Memphis Depay foi um dos nomes do jogo na vitória da Holanda por 2 a 0 sobre a Finlândia, neste sábado, fora de casa, pela terceira rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Corinthians balançou as redes logo aos seis minutos do primeiro tempo e teve uma atuação destacada em Helsinque, aproximando-se de um feito histórico pela seleção neerlandesa.

Além do gol que abriu o placar, Memphis se destacou pela participação ofensiva: foi o jogador com mais finalizações (5) e passes decisivos (4) no jogo. Com 92% de aproveitamento nos passes (24 certos em 26 tentados), o camisa 10 mostrou eficiência e liderança técnica na estreia da Holanda na competição. Os dados são do Sofascore.

O gol marcado por Memphis tem peso simbólico: foi o 48º dele com a camisa da seleção holandesa, deixando-o a apenas dois de igualar o recorde de Robin van Persie, maior artilheiro da história da Oranje, com 50 gols. Aos 30 anos, o jogador do Timão pode alcançar a marca já na próxima terça-feira, quando os Países Baixos enfrentam Malta, no Euroborg, em Groningen.

#Eliminatórias ? Memphis Depay em Finlândia 1-2 Holanda: ? 69 mins jogados

?? 1 gol

? 4 passes decisivos (1º do jogo!)

? 24/26 passes certos (92%!)

? 5 finalizações (1º do jogo!)

? 2/3 duelos ganhos no chão

? Nota Sofascore 7.7 pic.twitter.com/gHasZ8OTSk ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 7, 2025

O segundo tento da equipe saiu ainda na primeira etapa. Aos 22 minutos, Gakpo lançou na medida para Dumfries, que apareceu na segunda trave e completou com firmeza, garantindo a vitória da Oranje no Estádio Olímpico da capital finlandesa.

Com o triunfo, a seleção comandada por Ronald Koeman soma seus três primeiros pontos e assume o terceiro lugar do grupo, mesmo com dois jogos a menos em relação aos adversários. A Finlândia, com quatro pontos, aparece na vice-liderança. A Polônia lidera provisoriamente com seis pontos, enquanto Lituânia e Malta empataram em 0 a 0 e dividem a lanterna.