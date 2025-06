Maya Gabeira é convidada do time brasileiro na 'F1 do mar': 'Ansiosa'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A surfista de ondas gigantes Maya Gabeira foi convidada para acompanhar a equipe brasileira na etapa de Nova Iorque da "Fórmula 1 do mar", que acontece neste fim de semana. A Mubadala Brazil SailGP Team tem como capitã a bicampeã olímpica Martine Grael.

Além de assistir às regatas em terra firme, Maya terá também a oportunidade de "perseguir" o time brasileiro em um chase boat — embarcações usadas para acompanhar e apoiar os catamarãs F50.

Estou super animada para acompanhar o SailGP em Nova Iorque, principalmente a convite do time Mubadala Brazil, o único a ter uma mulher no comando. Além de amar o esporte e querer acompanhar uma etapa de perto, estou ansiosa para conhecer mais sobre o trabalho de impacto que o time e o evento fazem em prol do meio ambiente.

Martine Grael em etapa da SailGP Imagem: AT Films

Em paralelo às disputas sobre as águas, a equipe brasileira lidera a Impact League, competição que premia iniciativas dos times participantes do SailGP por ações socioambientais. O time verde e amarelo realizou uma ação de coleta de mais de 4 toneladas de lixo na Ilha da Pombeba, na Baía de Guanabara, e a próxima iniciativa vai promover experiências na vela, online e offline, com a participação de pessoas com deficiência (PCD).

O time do Brasil retorna aos Estados Unidos com o objetivo de confirmar evolução na competição, depois de alcançar seus melhores resultados nas etapas de Los Angeles e San Francisco. "Competir contra os melhores velejadores do mundo é um enorme desafio, e o nosso maior objetivo nesta temporada de estreia tem sido o de estar sempre evoluindo. Por isso, as duas etapas anteriores, nos Estados Unidos, foram muito importantes. Os resultados que alcançamos em Los Angeles e São Francisco nos enchem de confiança para melhorarmos ainda mais o nosso desempenho", disse Martine Grael.

Atores de Hollywood aumentam lista

Os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Hugh Jackman anunciaram, na última quinta-feira, que compraram a equipe da Austrália, tricampeã da liga. Eles se juntam ao jogador de futebol francês Kylian Mbappé e à atriz atriz Anne Hathaway na lista de famosos a investir em times da SailGP.