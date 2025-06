Jorginho chega ao Flamengo sem escolher posição

O Flamengo apresentou nesta tarde de sábado o meia Jorginho como seu principal reforço para o Super Mundial de Clubes e para o segundo semestre. O jogador concedeu entrevista coletiva. Após passar a maioria de sua carreira na Europa, o atleta, de 33 anos, prefere não escolher posição em seu novo clube.

"Neste momento da carreira, depois de tantas coisas e de tantos modelos de jogo, taticamente falando, acredito que conseguiria me adaptar ao meu companheiro e ao adversário. A minha posição, que me sinto mais confortável, é a de camisa 5, ajudando na construção da jogada e quebrando a pressão adversária. Mas também me sinto confortável de segundo volante", disse.

Jorginho preferiu não dar uma data para a estreia, mas não descartou jogar no dia 16, contra o Ésperance, na estreia rubro-negra no Super Mundial de Clubes.

"Só vou descobrir a minha condição física nos próximos dias, pois meu último jogo foi em 25 de maio. Mas me sinto bem fisicamente", disse ele.

Jorginho: nova fase na carreira

Jorginho entende que chega ao Flamengo no momento certo.

"O momento da minha vida depois de tanto tempo fora. A oportunidade apareceu no momento certo. Voltar ao meu país depois de tantos anos me surpreendeu um pouco. Quero vivê-la da melhor maneira possível. Ainda mais em um clube como esse, que me deu ainda mais vontade de viver isso. Pelo elenco que tem, pelo técnico que tem e pelo apoio da torcida", disse Jorginho.

O volante conheceu seus colegas de trabalho neste sábado e já fez alguns trabalhos físicos. Nos próximos dias deve sair alguma previsão de estreia dele com a camisa flamenguista.