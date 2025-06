Ingrid Martins fica com o vice-campeonato de duplas em Bari

A tenista Ingrid Martins bateu na trave e não conseguiu o título do Challenger de Bari, na Itália. Neste sábado, a brasileira e a norte-americana Quinn Gleason ficaram com o vice-campeonato do torneio.

Na final, Ingrid e Gleason caíram diante da dupla Maria Kozyreva e Iryna Shymanovich por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 10-7, em duelo com duração de 1h51.

Mesmo com a derrota, Ingrid Martins terá uma ascensão no ranking de duplas da WTA. Ela ganhou 54 pontos e vai subir da 93ª para a 89ª colocação.

Ingrid Martins: retorno às quadras

O torneio em Bari representou um momento importante para Ingrid Martins. A carioca ficou algumas semanas sem competir após sofrer um grave acidente de carro, que aconteceu quando ia no transporte do torneio para o aeroporto de Bolonha, vindo do WTA de Parma, na Itália, no começo de maio. O veículo capotou várias vezes e a tenista escapou com ferimentos leves e dores musculares.

Ela foi levada ao hospital na cidade com ajuda da organização do torneio e seguiu o tratamento no Brasil com a recuperação de fisioterapia nas instalações do Comitê Olímpico Brasileiro.