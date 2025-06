Inglaterra joga mal, mas vence Andorra pelas Eliminatórias Europeias

Com um gol solitário de Harry Kane, a Inglaterra venceu Andorra por apenas 1 a 0 neste sábado, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo aconteceu no RCDE Stadium, na Catalunha, região próxima ao país de Andorra.

Os ingleses não jogaram bem contra a 173ª seleção do ranking da Fifa. No primeiro tempo, tiveram pouca inspiração e, quando finalizou ao gol, parou no goleiro Iker Álvarez. Apenas no segundo tempo, Kane conseguiu marcar, mas não escondeu a atuação ruim dos comandados do alemão Thomas Tuchel.

Com a vitória, a Inglaterra lidera o Grupo K das Eliminatórias com 100% de aproveitamento: três vitórias em três jogos. Por sua vez, Andorra é a lanterna da chave, sem nenhum ponto conquistado.

A Inglaterra volta a campo nesta terça-feira, em um amistoso contra Senegal, às 15h45 (de Brasília). Andorra joga no mesmo dia e horário contra a Sérvia, fora de casa, pelas Eliminatórias.

O gol do jogo

Depois de sofrer para tentar marcar no primeiro tempo, a Inglaterra abriu o placar aos cinco minutos da segunda etapa. Harry Kane finalizou, mas o goleiro defendeu. Madueke recuperou a bola e tocou novamente para Kane, que não desperdiçou a segunda chance e marcou.