Hugo celebra oportunidade na Seleção e vibra com treinos no CT do Corinthians: "Estou em casa"

O goleiro Hugo Souza vive um momento especial em sua carreira. Convocado pela Seleção Brasileira para a sequência das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, o arqueiro do Corinthians tem experimentado uma sensação única: representar o Brasil nos mesmos espaços em que vive o dia a dia com o clube que o projetou para essa chance, no CT Doutor Joaquim Grava.

"Estou em casa e muito feliz de estar vivendo esse momento incrível da minha carreira. Estou vivendo um sonho e trabalhando muito para que esse sonho vire rotina. Muito feliz de poder vivenciar isso no lugar onde eu me sinto tão à vontade", disse Hugo Souza em entrevista à CBF TV.

Aos 25 anos, Hugo volta a vestir a camisa da Seleção sete anos após sua primeira convocação, ainda em 2018, quando era uma promessa do Flamengo. Hoje, mais maduro e consolidado no Corinthians, o goleiro vê este retorno com outro olhar. "Tem um gosto especial. Em 2018, era um momento de aprendizado. Agora, é a confirmação de um trabalho construído com paciência e esforço. Estou muito feliz de viver isso aqui, no lugar onde me sinto tão bem", disse.

Desde o início dos treinamentos em São Paulo, o Brasil tem feito suas atividades no CT corintiano, com treinos intensos sob comando de Carlo Ancelotti. Neste sábado, Hugo participou normalmente das atividades, ao lado de nomes como Alisson, ídolo declarado na posição. "Sempre admirei o Alisson, pela postura, pela técnica. É incrível dividir o campo com ele. E também com o Taffarel, que sempre me acompanhou mesmo à distância nesses anos. São inspirações", destacou.







Hugo também se prepara para um momento ainda mais marcante: o duelo da próxima terça-feira (10), contra o Paraguai, será realizado justamente na Neo Química Arena ? onde o goleiro defende as cores do Timão. Em campo, o Brasil buscará os três pontos para se aproximar ainda mais da vaga na Copa, às 21h45 (de Brasília).

"Sei o quanto aquele estádio empurra o time. A torcida do Corinthians me abraçou desde o início, e agora conto com esse apoio também com a camisa da Seleção. É uma chance única de vivenciar isso em casa. Quero convocar todo mundo para lotar e fazer a festa", convidou.

Na tabela das Eliminatórias, o Brasil ocupa a quarta colocação com 22 pontos. Um triunfo contra os paraguaios, somado a uma vitória do Uruguai diante da Venezuela, pode carimbar de vez o passaporte da Seleção rumo aos Estados Unidos.

Até lá, o elenco segue em preparação intensa. Neste domingo, o Brasil volta ao CT do Corinthians pela manhã. Já na segunda-feira, os últimos ajustes serão feitos diretamente no palco do confronto.