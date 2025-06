Gui Khoury faz manobra inédita, e Brasil avança com 5 às finais do Copa do Mundo de Skate Park

Primeiro skatista a acertar um giro de 900 graus (duas voltas e meia em relação ao eixo do corpo) em uma competição do Park, Gui Khury foi o destaque do Brasil neste sábado nas semifinais da Copa do Mundo de Óstia. O Brasil terá cinco representantes nas finais neste domingo, quatro no masculino e uma no feminino.

Além de Gui Khury, que terminou a semifinal na segunda posição, estarão na disputa pelo título Luigi Cini (quinto), Luiz Francisco (sétimo) e Pedro Carvalho (oitavo). Isadora Pacheco (oitava) é a única brasileira na final feminina. Raicca Ventura ficou na nona posição, e apenas as oito melhores avançaram à disputa de medalhas.

"O dia foi intenso desde o começo. Estou muito feliz de ter passado para a final junto com o Gui, o Pedrinho e o Luizinho. Metade da final de brasileiros no masculino e a Isa representando muito no feminino. Foi muito irado. Todo mundo de parabéns", afirmou Luigi Cini.

Medalhista olímpico em Paris-2024, Augusto Akio terminou na 16ª posição e foi eliminado. Na semifinal feminina, também competiram as brasileiras Fernanda Tonissi (11ª colocada), Helena Laurino (15ª) e Dora Varella (16ª). As finais acontecem neste domingo. A decisão feminina será às 13h10 (de Brasília), e a masculina, às 14h30.

RAYSSA INICIA TREINOS EM ROMA

Além das finais do Park, o domingo na Itália também marca o primeiro dia de treinos da Copa do Mundo de Street, que acontece em Roma. Serão 10 skatistas brasileiros nas disputas da modalidade, que têm início na quarta-feira. A final acontece no domingo.

O grande destaque da delegação é Rayssa Leal (medalha de prata nos Jogos de Tóquio, em 2021, e bronze em Paris-2024). Também competem em Roma Pâmela Rosa, Kelvin Hoefler (prata em Tóquio), Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Ivan Monteiro, Isabelly Ávila, Maria Lúcia e Duda Ribeiro.