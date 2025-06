Grêmio dará ingresso para jogo contra o Corinthians ao torcedor que comprar camisa de 2024

Querendo aumentar a ocupação de sua torcida na Arena, o Grêmio anunciou uma promoção especial ao torcedor do Imortal neste sábado: Quem comprar a camisa do Tricolor Gaúcho da temporada 2024, vai ganhar um ingresso para o jogo da equipe contra o Corinthians, na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília).

De acordo com as informações divulgadas pelo Grêmio, a promoção já está valendo e irá durar até esgotarem os ingressos (serão 1.000 disponibilizados). O torcedor tricolor deve comprar a camisa nas versões atleta, classic e feminina, no site oficial da Loja GrêmioMania. A entrada é para um lugar no setor Cadeira Superior Leste.

Sócios do clube gaúcho terão 40% de desconto na compra da camisa oficial, enquanto não sócios terão 20%. Além disso, não há limite de peças por torcedor, que pode optar por receber a(s) camisa(s) em casa pelos Correios ou retirar na loja da Arena do Grêmio.

Por sua vez, os ingressos deverão ser retirados obrigatoriamente na GrêmioMania da Arena no dia do jogo, a partir das 13h (de Brasília).

Confronto importante

Querendo subir ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio receberá o Corinthians, que possui a mesma quantidade de pontos na competição - cada time possui 15 pontos.

O Imortal vem em uma sequência de duas vitórias no torneio, enquanto o Timão acumula dois empates nas duas últimas rodadas.