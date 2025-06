Goleiro da Seleção, Alisson revela desejo de voltar ao Internacional no futuro

O experiente goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, foi questionado sobre seu futuro em entrevista coletiva na tarde deste sábado, pouco antes do treino da equipe canarinho no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador foi questionado sobre seu futuro e despistou, mas revelou desejo de, em algum dia, retornar ao Internacional.

Alisson atualmente defende o Liverpool, da Inglaterra. Seu contrato com o clube inglês é válido por mais um ano e ainda há opção de renovação por uma temporada.

Titular absoluto e atual campeão da Premier League pelos Reds, o arqueiro indicou que deseja permanecer por mais tempo na Europa, mas afirmou que quer voltar ao futebol brasileiro "ainda em alto nível". Sua preferência, claro, é o Inter, time que o revelou para o futebol.

"Nunca consegui planejar a longo prazo. Tenho um ano de contrato e mais um ano de opção do clube, que provavelmente vai exercer. Penso em fazer meu trabalho bem feito. É um momento importante, tem uma Copa do Mundo chegando. Não quero que nada atrapalhe esse momento. Converso com pessoas que voltaram ao Brasil, alguns tiveram experiências positivas, outros não. Tenho vontade de voltar ao futebol brasileiro, especialmente ao Inter. Tenho vontade de voltar, ainda mais estando em alto nível", contou.

Alisson defende o Liverpool desde a temporada 2018/19. De lá para cá, foram 298 partidas disputadas e sete títulos conquistados, dentre eles, a Champions League.

Já pelo time colorado, o goleiro entrou em campo 102 vezes e ergueu quatro taças do Campeonato Gaúcho. Em 2016, ele foi vendido para a Roma, clube que atuou antes de desembarcar no futebol inglês.

Alisson se prepara para defender o gol da Seleção Brasileira mais uma vez nesta terça-feira. O Brasil enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias, em jogo que marcará a estreia de Carlo Ancelotti em território nacional. A bola rola a partir das 21h45 (de Brasília).