Gestor do Atlético-MG fala apenas em reforços pontuais na janela

O Atlético-MG não será agressivo neste meio do ano na busca por reforços. Apesar de altos e baixos na temporada 2025, o Galo pretende trazer somente reforços pontuais para o trabalho do técnico Cuca.

"Não vai ser em abundância", explicou neste sábado Rafael Menin, gestor da SAF do clube mineiro. "Fizemos uma janela agressiva no começo de 2025. Agora vamos, com responsabilidade, buscar algum tipo de ajuste (no elenco)", completou.

Rafael Menin elogia o elenco do Atlético-MG, apesar de admitir algumas carências. Mas ele garante apenas estar seguindo o planejamento feito desde o começo do ano. Portanto, a ideia era realizar um investimento maior na janela de dezembro/janeiro.

"Agora, pode ser que a gente tenha a saída de dois ou três peças e que cheguem outros dois ou três", reconheceu o gestor atleticano.

Próximo compromisso do Atlético-MG

Nono colocado do Brasileirão 2025, o Atlético-MG volta a jogar na quinta-feira pela competição nacional, diante do Internacional, na Arena MRV.