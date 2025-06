Gauff erra menos, derruba Sabalenka e conquista Roland Garros

Três anos depois de alcançar a final de Roland Garros e sair derrotada, Coco Gauff voltou e aproveitou sua segunda chance. Com uma atuação sólida e diante de uma Aryna Sabalenka que cometeu 70 erros não forçados, a americana (30 erros no jogo) protagonizou uma grande virada e, por 6/7(5), 6/2 e 6/4, levantou o troféu do torneio francês após 2h38min de jogo.

É o segundo título de slam de Gauff, que também triunfou no US Open de 2023, quando também bateu Sabalenka de virada. Coco torna-se a primeira tenista dos Estados Unidos a conquistar Roland Garros desde Serena Williams, que venceu lá pela última vez em 2015. E mais: a tenista de 21 é também a mais jovem americana a triunfar em Roland Garros desde a própria Serena em 2002.

Para Sabalenka, que tem três títulos de slam no currículo (Australian Open em 2023-24 e US Open em 2024), é a terceira derrota numa final de slam. Além do revés para a própria Gauff em Nova York, Aryna também foi superada por Madison Keys na decisão do Australian Open deste ano.

Como aconteceu

Sabalenka não demorou para tomar a dianteira. Logo no terceiro game, depois de uma dupla falta de Gauff, a bielorrussa disparou um winner e ganhou um ponto junto à rede para anotar a primeira quebra da partida. A número 1 conseguia impor sua potência e, mesmo depois de Gauff salvar três break points no quinto game, Sabalenka anotou mais uma quebra ao disparar uma devolução indefensável.

O jogo parecia sob controle da número 1, mas Sabalenka foi para o saque em 4/1 e cometeu duas duplas faltas. Quando mandou uma curtinha ruim, perdeu o serviço e colocou a rival no jogo. Mais tarde, no oitavo game, outros cinco erros não forçados - além de um péssimo golpe de vista - ajudaram Gauff a quebrar e igualar o placar em 4/4.

A americana apostava na consistência, enquanto a bielorrussa, empilhando winners e erros não forçados, definia a maioria dos pontos. Sabalenka voltou a quebrar para abrir 5/4, mas na hora de sacar para o set, cometeu 10 erros não forçados - incluindo duas duplas faltas - e foi quebrada mais uma vez. Aryna também sacou para o set em 6/5, mas cedeu outra quebra, o que forçou o tie-break.

No game de desempate, dois erros de Sabalenka deram uma vantagem de 3/0 a Gauff, e a americana aproveitou, mantendo a vantagem até 5/3. A número 1, então, disparou dois winners, deixou o placar em 5/5 e passou à frente com um voleio vencedor. Então, com o set point, encaixou uma ótima devolução, foi à rede e fechou o set com um voleio.

Não lembro a última vez que vi alguém ganhar um set com 32 (!!!) erros não forçados, sobretudo sendo o dobro da adversária pic.twitter.com/0h08U4YaOl -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) June 7, 2025

Sabalenka terminou o primeiro set com 32 erros não forçados contra apenas 16 de Gauff e começou o segundo falhando tanto quanto antes. A americana aproveitou o momento e disparou na frente, abrindo 4/1. Depois disso, manteve a vantagem até, com um smash, fazer 6/2 e forçar o terceiro set.

A americana seguiu jogando um tênis mais sólido e defendendo-se bem, enquanto Sabalenka perdia a paciência e continuava empilhando erros de todos os tipos. Quando falhou em uma bola junto à rede, chegou ao seu 59º erro não forçado e viu Gauff abrir 3/1 na parcial decisiva. Sabalenka, em seus altos e baixos, reagiu e devolveu a quebra, igualando o placar em 3/3, mas voltou a cometer seguidos erros e perdeu o serviço novamente no sétimo game. Gauff não vacilou. Apesar de uma dupla falta, confirmou seu serviço e abriu 5/3.

Coco teve o saque e um match point a seu favor, mas Sabalenka atacou com uma ótima direita para se salvar. Dois pontos depois, desperdiçou um break point ao arriscar outra direita - e mandar a bola para longe. A americana aproveitou e fechou o jogo quando viu a bielorrussa mandar mais uma bola para fora.

Não sou de me apegar demais a esses números de winners e erros não forçados, mas hoje é impossível não mencionar os 70 erros de Sabalenka. Foram "só" 30 de Coco, que conquista o título merecidamente. pic.twitter.com/PT7MxjCh9n -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) June 7, 2025

.