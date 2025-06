Fluminense aumenta proposta, mas Santos resiste em vender Soteldo

Do UOL, em Santos (SP)

O Fluminense aumentou a proposta, mas ainda não convenceu o Santos a vender Soteldo.

O que aconteceu

O Fluminense insiste pela contratação de Soteldo para o Super Mundial de Clubes. O prazo curto vai até terça-feira (10).

O Tricolor subiu os valores, mas ainda não chegou no que o Santos espera. O Peixe afirma que só aceitará se as condições melhorarem consideravelmente.

Além da proposta ainda não ser considerada suficiente, o Santos não gostou do parcelamento. O Fluminense quer pagar a transferência em algumas vezes.

O Peixe tem apenas 50% dos direitos econômicos de Soteldo e entende que precisaria receber um bom dinheiro para encontrar uma reposição à altura. A negociação continua.

Yeferson Soteldo no Fluminense foi um pedido do técnico Renato Gaúcho. Eles trabalharam juntos no Grêmio em 2024.