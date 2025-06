Flamengo planeja retornos de Plata e De la Cruz na estreia no Super Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo planeja ter o volante De la Cruz e o atacante Gonzalo Plata à disposição do técnico Filipe Luís para a estreia no Super Mundial. O primeiro jogo do time rubro-negro na competição será no dia 13, contra o Espérance.

O que aconteceu

Os dois jogadores estão avançando na recuperação junto ao departamento médico. De la Cruz trata entorse no joelho esquerdo, enquanto Plata um edema ósseo no joelho direito.

Plata, que esteve um período junto à seleção do Equador, se apresentou no Ninho do Urubu na manhã de hoje (7). Exames indicaram melhora no quadro do jogador, que não atua desde 1º de maio.

Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do futebol, apontou que De la Cruz "segue boa evolução". O uruguaio iniciou trabalho de força e há a expectativa de que possa treinar com o elenco dois ou três dias antes da estreia no Mundial.

O Flamengo embarca para os Estados Unidos na quarta-feira. O elenco vai utilizar as instalações da Universidade de Stockton, localizada em Atlantic City, Nova Jersey, como base de treinamentos para a fase de grupos.