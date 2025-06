Fla conta com vontade de Carrascal, mas precisa ajustar valores com Dínamo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo já conta com um importante trunfo na negociação pelo colombiano Jorge Carrascal: a vontade do jogador de se transferir. O Rubro-Negro, porém, ainda precisa ajustar valores com o Dínamo de Moscou, clube russo que o jogador atua.

O que aconteceu

Carrascal já acenou o desejo de jogar pelo Fla. Portanto, nas transações entre a diretoria rubro-negra e o estafe do atleta as conversas estão avançadas.

O impasse, no momento, gira em torno dos valores do negócio. Os russos querem 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação atual), já o Flamengo, em sua primeira oferta, sinalizou com cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões).

Carrascal se mostra animado com a possibilidade de voltar a atuar com De la Cruz. O volante foi seu companheiro de River Plate durante três anos e elogiou o meia-atacante para a diretoria rubro-negra.

O '11' desejado

Desde o início do ano o Rubro-Negro busca alguém que possa aumentar o leque de opções para além do craque uruguaio. O Fla identifica que há uma carência no setor quando Arrascaeta desfalca a equipe.

A comissão técnica, porém, avaliou que o reforço não necessariamente precisa ter as mesmas características do camisa 10. Ela entende que será mais útil um "camisa 11", que possa não só atuar na criação da jogada como também pelos lados do campo.

Foi em busca deste perfil que o Flamengo chegou ao nome de Carrascal. O colombiano é um meia destro que também atua nas duas pontas.

Carrascal, de 27 anos, foi revelado pelo Millonarios (COL). Seu grande destaque na América do Sul, porém, foi no River Plate (ARG).

No Dínamo de Moscou ele soma 35 jogos e oito gols. Antes, atuou no CSKA, também da Rússia, onde fez 45 partidas e sete gols.

Fla tenta fechar a tempo do Mundial

O Rubro-Negro corre para fechar a transação a tempo de inscrever o jogador na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. As inscrições no torneio vão até o dia 10.

Porém, mesmo que não feche a tempo, o Fla segue interessado. A ideia da diretoria é "não trocar os pés pelas mãos" nos valores somente por causa da disputa do Mundial.

O único reforço certo, até o momento, é Jorginho. O volante rescindiu com o Arsenal, da Inglaterra, desembarcou ontem no Rio de Janeiro e foi anunciado pelo clube.