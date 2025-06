Ferroviária vira no 2º tempo e vence o América-MG fora de casa pela Série B

A Ferroviária venceu de virada o América-MG neste sábado, por 2 a 1, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Stênio abriu o placar para o Coelho, mas Barreto e Carlão marcaram para os visitantes.

Diante do resultado, o a equipe de Araraquara ultrapassou o próprio América-MG na tabela e subiu para a décima posição, com 15 pontos. Já o time mineiro caiu para a 13ª posição, com 13 pontos, e perdeu a segunda seguida na Segunda Divisão.

A Ferroviária volta a campo apenas no dia 16, segunda-feira, contra a Chapecoense, pela 12ª rodada da Série B. O Coelho volta a campo na sexta-feira, quando visita o Vila Nova, também pela liga nacional.

O jogo

O América-MG abriu o placar no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Figueiredo ficou com a bola na entrada da área e levantou para Stênio, que cabeceou para estufar as redes da Ferroviária.

A Ferroviária deixou tudo igual aos 27 minutos da etapa final. Eric recebeu bom passe de Albano e cruzou rasteiro da linha de fundo para Barreto. O atacante bateu de primeira, venceu o goleiro Matheus Mendes e empatou o jogo para o time paulista.

Insistente, a equipe visitante virou o jogo sete minutos depois. Carlão aproveitou lançamento de Juninho, invadiu a área pela direita e encheu o pé para dar a vitória à Ferroviária.

Nos acréscimos da partida, aos 46, o jogo passou a ficar mais complicado para a Ferroviária. Isso porque o árbitro, com auxílio do VAR, expulsou o camisa 99 Quirino após dura entrada em Yago. Mesmo com um a menos, a equipe soube se defender e segurou o resultado até o apito final.