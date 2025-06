Ferroviária derruba invencibilidade do América-MG no Independência e volta a vencer na Série B

A Ferroviária conquistou um grande feito neste sábado, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Encarando o melhor mandante do Brasil, derrubou uma invencibilidade que perdurava desde 2023, ao vencer o América-MG, de virada, por 2 a 1, no Independência. Vitor Barreto e Carlão foram os autores dos gols da quebra do tabu. Stênio marcou para os mineiros. O duelo marcou a estreia do técnico Enderson Moreira no comando do América-MG.

Com a vitória, a Ferroviária se reabilitou na Série B depois de cinco jogos sem vencer, aparecendo momentaneamente na primeira página da tabela, em 10º lugar, com 15 pontos. Além de ver ruir sua sequência de 36 jogos sem ser derrotado em casa, o América-MG conheceu sua segunda derrota seguida, caindo para o 13º lugar, com 13 pontos.

O América-MG começou o duelo sem conseguir ser ofensivo. Trocava muitos passes na linha defensiva e não conseguia acionar seus meias para chegar ao ataque. Quem tirava proveito era a Ferroviária, que tinha mais a posse de bola e acumulava chances, acionando principalmente o centroavante Carlão.

Aos poucos, o time mineiro equilibrou as ações, explorando os lados do campo e o jogo aéreo. Foi assim que conseguiu abrir o marcador, aos 32 minutos. Figueiredo cruzou na medida para Stênio aparecer por trás da defesa paulista e cabecear para as redes. Após o gol, voltou a se defender e conduziu a vantagem até o intervalo.

A segunda etapa voltou mais movimentada. Criando mais chances, o América-MG ficou perto de ampliar o marcador, em chutes de Miquéias e Figueiredo. A Ferroviária também ocupava o setor ofensivo. Carlão perdeu uma grande chance e Kevin parou em grande defesa de Matheus Mendes. Melhor na partida, os visitantes chegaram ao empate. Após cruzamento rasteiro, Vitor Barreto contou com desvio no meio do caminho para deixar tudo igual, aos 25.

O time da casa se lançou ao ataque, ficou vulnerável defensivamente e viu Carlão receber na área e marcar um belo gol para virar o placar, aos 35. Jogando contra o relógio, o América-MG ainda jogou os minutos finais com um a mais, após a expulsão de Quirino. Nos acréscimos, Dênis Júnior fez grande defesa em chute de Figueiredo, para derrubar a invencibilidade do América-MG na Arena Independência.

O América-MG volta a campo na próxima sexta-feira, quando abre a 12ª rodada diante do Vila Nova, em Goiânia. Já a Ferroviária atua no dia 16, diante da Chapecoense, às 19h, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 1 X 2 FERROVIÁRIA

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Marlon (Paulinho); Barros, Miquéias (Arthur Sousa) e Elizari (Yago Souza); Figueiredo, Willian Bigode e Stênio (Jhosefer). Técnico: Enderson Moreira.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Kevin, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Eric Melo; Netinho, Ricardinho, Albano (Juninho), Thiago Lopes (Ian Lucas) e Thayllon (Vitor Barreto) (Alencar); Carlão (Quirino). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Stênio, aos 32 minutos do primeiro tempo. Vitor Barreto, aos 25, e Carlão, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mariano e Stênio (América-MG); Gustavo Medina e Eric Melo (Ferroviária).

CARTÃO VERMELHO - Quirino (Ferroviária).

ÁRBITRO - Márcio dos Santos Oliveira (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte (MG).