Estêvão titular pela 1ª vez e mais: boletim dos convocados do Palmeiras no primeiro jogo da data Fifa

O Palmeiras teve, ao todo, oito jogadores convocados para esta data Fifa de junho, sendo seis para as seleções principais e dois para a base. O destaque ficou por conta de Estêvão, que foi titular pela primeira vez na Seleção Brasileira.

Estêvão foi um dos 11 escolhidos para começar jogando o a partida de estreia do técnico Carlo Ancelotti. Brasil e Equador ficaram no empate sem gols, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. O camisa 20 do Brasil ficou em campo por 64 minutos e deu lugar a Gabriel Martinelli.

No período que esteve em campo teve 54% de acerto de passe, e em um Brasil que ficou devendo ofensivamente, não teve nenhuma finalização. Ele sofreu uma falta e ainda ganhou quatro duelos no chão de oito possíveis, de acordo com dados do Sofascore. Atuou majoritariamente pelo lado direito, mas não conseguiu fazer jogadas semelhantes a que faz no Palmeiras

Outros dois atletas estiveram em campo na vitória por 2 a 0 do Paraguai sobre o Uruguai. Do lado paraguaio, Gustavo Gómez foi titular e capitão. O defensor atuou durante os 90 minutos. O zagueiro teve 50% de aproveitamento nos passes, além de seis duelos ganhos no alto, de oito possíveis. Ainda, teve apenas um acerto de bola longa em quatro tentativas.

Pelo Uruguai, apenas Piquerez entrou. Ele começou no banco de reservas e foi acionado pelo técnico Marcelo Bielsa no intervalo, disputando os 45 minutos finais do jogo, entrando na vaga de Mathías Olivera. O lateral palmeirense teve dois chutes bloqueados e 76% de aproveitamento nos passes. O atacante Facundo Torres ficou de fora dos relacionados para a partida, enquanto o meia Emiliano Martínez permaneceu apenas no banco de reservas.

Por fim, o último a entrar em campo foi o meio-campista Richard Ríos, no empate sem gols entra Colômbia e Peru. Ríos começou no banco de reservas, mas foi acionado pelo técnico colombiano aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Lerma. O meia não mudou muito a história do jogo para os colombianos, que até sofreram certa pressão. Ele tem 95% de acerto no passe, um chute bloqueado e uma finalização para fora da meta.

Os convocados ainda têm mais um compromisso antes de se juntar ao elenco do Palmeiras nos Estados Unidos, onde a equipe disputa a Copa do Mundo de Clubes. Todos os jogos da 16ª rodada das Eliminatórias acontecem na terça-feira: Brasil x Paraguai, Argentina x Colômbia e Uruguai x Venezuela.