Estêvão é único brasileiro em vídeo da Fifa com craques do Mundial de Clubes

O talento de Estêvão já desponta globalmente. Após ter sido titular na estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira, o atacante do Palmeiras foi um dos "astros" destacados pela Fifa em vídeo de divulgação do Mundial de Clubes, que inicia no sábado que vem. O palmeirense foi o único brasileiro entre os craques.

Stars of the world Stateside... 🎨#FIFACWC 2025, coming to a USA city near you... 🛫🔜 pic.twitter.com/flFxjh3Lf9 -- FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 7, 2025

O torneio será o último de Estêvão com a camisa palmeirense. Depois do Mundial, o garoto irá para o Chelsea, da Inglaterra. A negociação foi fechada em junho de 2024, no que foi a maior operação do futebol brasileiro, chegando a 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões).

O valor ficou acima da multa rescisória, que era de 45 milhões de euros (R$ 262 milhões). Estêvão completou 18 anos em abril. Mesmo com idade com a qual já poderia atuar na Europa, o acerto com o clube inglês prevê a ida apenas depois de julho.

O palmeirense é o mais jovem entre os jogadores que compõem a peça divulgada pela Fifa. Também aparecem Messi (Inter Miami), Kane (Bayern de Munique), Mitrovic (Al-Hilal), Cavani (Boca Juniors), Dembelé (PSG), El Shenawy (Al-Ahly), Sergio Ramos (Monterrey), Mbappé (Real Madrid) e Haaland (Manchester City).

O Palmeiras viaja para os Estados Unidos na segunda-feira. Depois, os jogadores que estão com suas seleções, como Estêvão, encontrarão a delegação alviverde. O time estreia contra o Porto, dia 15, no MetLife Stadium, em East Rutherford. Depois, os adversários serão Al-Ahly e Inter Miami.