Especulado no Palmeiras, Cristiano Ronaldo diz que não jogará o Mundial

Cristiano Ronaldo revelou convite de muitos times para participar da Copa do Mundo de Clubes e inclusive teve seu nome relacionado ao Palmeiras, que estreia na competição no próximo domingo, contra o Porto, mas descartou a possibilidade.

Concentrado com a seleção de Portugal para disputar a final da Liga das Nações neste domingo, diante da Espanha, o jogador disse que não é o momento de falar de outros assuntos a não ser da decisão no final de semana. "É irrelevante, no momento não faz sentido falar de outras coisas além da seleção", iniciou Cristiano.

No entanto, o astro parece estar decidido de que não disputará o Mundial deste ano, que começa no próximo sábado, nos Estados Unidos. Em fim de contrato com o Al Nassr, Cristiano Ronaldo não está contente na Arábia Saudita e está certo de que não seguirá no clube, mas ainda não tem um destino.

"É algo que está praticamente decidido da minha parte, que é não ir para o Mundial de Clubes, mas já recebi muitos convites. Não dá para ir a todos [os clubes], é preciso pensar a curto, médio e longo prazo", completou.

O astro português entra em campo pela seleção portuguesa neste domingo, pela final da Liga das Nações, contra a Espanha, às 16h (de Brasília). Em caso de vitória, este pode ser o segundo título dele na competição. O primeiro foi em 2019, quando Portugal venceu a Holanda por 1 a 0 e consagrou-se o primeiro campeão do torneio.